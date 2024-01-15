На Хмельницкой области мужчина избил металлическим прутом пасынка: у парня сломана челюсть

15 января 2024, 20:13
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Источник:

Полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области мужчина избил своего пасынка металлическим прутом, в результате чего тот получил тяжелые травмы. Сообщается, что поводом стала бытовая ссора

По сообщению полиции, инцидент произошел 11 января около 20:30 в одном из сел Каменецком. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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Детали жуткого избиения

В одном из сел Хмельницкой области во время очередной ссоры с сыном своей сожительницы, 41-летний мужчина схватил металлический прут и стал избивать им мальчика. Подозреваемый нанес ему многочисленные телесные повреждения.

Мальчик смог вырваться и сбежать из дома на улицу. В это время мимо проезжали полицейские, к которым несовершеннолетний обратился за помощью. Патрульные вызвали врачей, после чего парня доставили в медучреждение.

При осмотре врачи обнаружили у мальчика многочисленные переломы и ушибы разных частей тела. Степень тяжести причиненных травм медики оценили как тяжелые. В настоящее время ребенок находится в больнице,
– сообщили в полиции.

Мальчик смог вырваться во время побоев и выбежал из здания / Нацполиция

Стоит отметить! В комментарии "УП" полицейские рассказали, что у парня сломана челюсть. Вместе с семьей подозреваемый проживал около трех месяцев. На момент избиения мать мальчика находилась на работе.

Следователи открыли уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Мужчине объявили о подозрении. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Дмитро Усик