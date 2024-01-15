За повідомленням поліції, інцидент стався 11 січня близько 20:30 години в одному із сіл Кам’янеччини. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Деталі моторошного побиття
У одному з сіл Хмельницької області під час чергової сварки з сином своєї співмешканки, 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика. Підозрюваний завдав йому чисельних тілесних ушкоджень.
Хлопчик зміг вирватися та втекти з дому на вулицю. У цей час повз проїжджали поліцейські, до яких неповнолітній звернувся за допомогою. Патрульні викликали лікарів, після чого хлопця доставили до медзакладу.
При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває у лікарні,
– повідомили у поліції.
Хлопчик зміг вирватися під час побоїв та вибіг з будівлі / Нацполіція
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку оголосили про підозру. Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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