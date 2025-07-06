5 июля днем в Ровненской области избили работника ТЦК. Открыто уголовное производство.

Отмечается, что инцидент произошел, когда группа военнослужащих одного из ТЦК и СП области осуществляла оповещение в селе Орловка, передает 24 Канал.

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Избиение военного

Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове. На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в Сарненскую центральную районную больницу.

По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства.

Напомним, что недавно первый отдел Днестровского районного ТЦК и СП завершил служебную проверку по факту жалоб боевого медика Романа Замрия с позывным "Йода". В действиях работников военкомата нарушений не обнаружили.

Заметим, что бывший боевой медик Роман Замрий рассказал, что его 3 дня держали без еды и воды в "подвале" ТЦК, а затем повезли автобусом в воинскую часть. Замрий говорил, что имеет документы об отсрочке.

В ОСУВ "Запад" рассказали, что Замрий потерял право на отсрочку от военной службы, поскольку его старшему ребенку исполнилось 18 лет. Также там отметили, что экс-боевого медика содержали в надлежащих бытовых условиях.

Позже Замрий назвал инцидент с ТЦК "локальной ошибкой", которую можно исправить. Медик не планирует судиться, получив заверения, что подобного больше не произойдет.