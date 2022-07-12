Оккупанты в Крыму уже "задержали виновных" в избиении российского солдата с символикой "z"

российские оккупанты подняли скандал, когда оказалось, что не все воспринимают их символы военной агрессии против Украины. И используя эти захватнические символы, можно "получить на орехи".

Так произошло с одним российским военным, который находился на лечении в оккупированном Крыму – в городе Судак. Там российский захватчик проходил лечение в санатории. А когда поздно вечером возвращался в санаторий по набережной, его и избили.

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оккупанты убеждают, что избили его якобы из-за символа "z" у него на кепке. Это один из символов, которые российские оккупанты наносили на свою военную технику во время вторжения в Украину. И вместе с буквой "v" он стал символом российской военной агрессии на уровне с нацистской свастикой во время Второй мировой войны.

Теперь же приспешники оккупантов в Крыму убеждают, что они "задержали" нескольких людей, которых "подозревают" в избиении российского военнослужащего. Учитывая, что Крым – это территория Украины, то любые действия российских оккупантов там незаконны, в том числе и так называемое "задержание".

При этом никакой информации, кроме самого факта "задержания", оккупанты не сообщают. Хотя прежде угрожали, что "реакция будет чрезвычайно жесткой". Именно так и ведут себя оккупанты на территории Украины.

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