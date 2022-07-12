Так сталося з одним російським військовим, який перебував на лікуванні в окупованому Криму – в місті Судак. Там російський загарбник проходив лікування в санаторії. А коли пізно ввечері повертався до санаторію набережною, його і побили.

Детальніше У Криму побили російського військового через символіку "z": окупанти обіцяють помститись

Окупанти переконують, що побили його нібито через символ "z" в нього на кепці. Це один з символів, які російські окупанти наносили на свою військову техніку під час вторгнення до України. І разом з буквою "v" він став символом російської військової агресії, на рівні з нацистською свастикою під час Другої світової війни.

Тепер же посіпаки окупантів в Криму переконують, що вони "затримали" декількох людей, яких "підозрюють" в побитті російського військовослужбовця. Зважаючи, що Крим – це територія України, то будь-які дії російських окупантів там є незаконними, у тому числі й так зване "затримання".

При цьому жодної інформації, окрім самого факту "затримання", окупанти не повідомляють. Хоча перед тим погрожували, що "реакція буде надзвичайно жорсткою". Саме так і поводяться окупанти на території України.

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