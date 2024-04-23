Директор средней общеобразовательной школы I-III ступеней №81 г. Киева Ольга Фиголь говорит, что в школе сейчас проходит расследование и по его завершению все виновные обязательно будут наказаны.
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Версия руководства школы об избиении подростка
По словам директора, инцидент произошел на перемене.
Мальчик об избиении не сообщал и никоим образом не подошел к классному руководителю, ассистенту тоже не пожаловался, сейчас разбираемся, следствие продолжается, работает прокуратура,
– говорит Ольга Фиголь.
Директор говорит, что мама мальчика сообщила классному руководителю, что ее ребенок попал в больницу из-за травмирования. Также мама подала жалобу об избиении ребенка и возможного буллинга. Хотя, факта буллинга пока не установили.
С чего начался конфликт и почему школьники избили сверстника
- Об избиении стало известно вчера, 22 апреля. Причиной конфликта стало то, что подросток якобы смотрел мультфильмы на русском языке. Мать парня говорит, что сын скрывал, что его избили в школе. Мама заметила это лишь через несколько дней, когда у мальчика сильно напухла одна нога. Женщина сразу обратилась к врачам, которые диагностировали у 13-летнего парня многочисленные травмы.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в полицию относительно инцидента с избиением подростка в киевской школе №81.
- По словам омбудсмена, администрация школы не приняла меры по созданию безопасных условий для получения образования, несмотря на неоднократные жалобы матери. Также подросток и раньше подвергался психологическому унижению и физическим издевательствам.
- Дмитрий Лубинец отметил, что право на защиту от насилия, посягательства на честь и достоинство определено Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Украины и Законом Украины "Об охране детства".
- Ранее суд признал виновным руководителя "Десантно-спортивного учебно-тренировочного центра" из Чугуева. Его обвиняли в развращении, сексуальном насилии и изнасиловании 11-летнего курсанта, а также изготовлении детской порнографии.