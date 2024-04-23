Директор средней общеобразовательной школы I-III ступеней №81 г. Киева Ольга Фиголь говорит, что в школе сейчас проходит расследование и по его завершению все виновные обязательно будут наказаны.

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Версия руководства школы об избиении подростка

По словам директора, инцидент произошел на перемене.

Мальчик об избиении не сообщал и никоим образом не подошел к классному руководителю, ассистенту тоже не пожаловался, сейчас разбираемся, следствие продолжается, работает прокуратура,

– говорит Ольга Фиголь.

Директор говорит, что мама мальчика сообщила классному руководителю, что ее ребенок попал в больницу из-за травмирования. Также мама подала жалобу об избиении ребенка и возможного буллинга. Хотя, факта буллинга пока не установили.

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