Возможный залог – 800 тысяч: офицеру, избившему срочника, избрали меру пресечения

В Ивано-Франковске офицер одной из частей Нацгвардии избил срочника. Местный суд 24 апреля избрал мужчине меру пресечения.

Кадры, на которых офицер издевается над срочником, опубликовали в сети. Видео возмутило украинцев.

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Татьяна Муравель – спикер Территориального управления Государственного бюро расследований – рассказала, что 24 апреля Ивано-Франковский городской суд избрал для офицера меру пресечения.

По словам Муравеля, работники ДБР направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения – содержанию под стражей. Возможно внесение залога в размере 800 тысяч гривен.

Однако суд принял решение об определении меры пресечения, как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью,

– говорится в сообщении.

Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии отреагировало на видео и видео начало служебную проверку. Впоследствии в ДБР заявили, что следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими. Детали пока не раскрывают.

По данным СМИ, инцидент со срочником, который попал на видео, произошел еще в марте 2023 года.