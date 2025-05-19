По словам Андрея, сотрудники ТЦК сначала не стали выяснять, кем является задержанный. Они час возили его с собой в бусике, и только тогда спросили данные ветерана. Узнав, что он бывший военный, оставили его просто на улице, передает 24 Канал.

Смотрите также После смерти мужчины в Харькове от выполнения служебных обязанностей отстранили начальника ТЦК

Что говорят в армии

Представитель ОК "Запад" Олег Домбровский в эфире "Суспільне. Студия". опроверг слова Баглая.

Он отметил, что по данному инциденту было проведено служебное расследование. Установлено, что 16 мая во Львове работники ТЦК попросили Андрея Баглая показать свои военно-учетные документы. Впрочем, мужчина отказался это делать. Более того, по словам Домбровского, ветеран "вел себя пренебрежительно и отвечал военнослужащим в некорректной форме". Тогда Баглая пригласили в ТЦК. Только по дороге в военкомат он рассказал, что проходил военную службу и был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. После его отпустили.

Также Домбровский опроверг, что к ветерану применяли физическую силу. В ОК "Запад" указали, что Баглай не обращался ни в полицию, ни в медучреждения.

Известно, что 4 из 5 военнослужащих, которые проводили оповещение, являются участниками боевых действий.