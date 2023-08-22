Избиение трансгендерной военной в центре Львова: полиция задержала нападающего

Трансгендерную военную Хелен избили во Львове. В город она приехала в отпуск, чтобы похоронить маму. Нападавшего уже задержали.

Им оказался 22-летний уроженец Ровенской области. Следствие установило, что инцидент произошел 15 августа около 22:00.

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Злоумышленник напал на Хелен, которая ужинала на одной из центральных улиц Львова.

Фигурант словесно обижал жертву, после чего нанес ей несколько ударов кулаками и ногой по лицу. Мужчина начал схватку по мотивам дискриминации по признаку гендерной идентичности,

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия. В настоящее время решают об избрании меры пресечения нападающему.

Детали дела

Трансгендерная военная Хелен прибыла во Львов в отпуск на похороны своей мамы. В один из вечеров девушка ужинала на улице, когда к ней подошел агрессивно настроенный мужчина. Хелен попросила его уйти. В то же время нападающий ударил ее в нос. Сообщается, что "от удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров". Хелен вышла на связь со своими подписчиками и рассказала им, что вся окровавленная.