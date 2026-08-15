Инцидент произошел в ночь на 13 августа возле украинского заведения CastaCraftowe в Познани. Об этом сообщил Сергей Пех в инстаграме. Именно он опубликовал видео конфликта.
Что известно о нападении на украинских мужчин в Познани?
Мужчина процитировал сотрудника CastaCraftowe Богдана Угринчука, который рассказал подробности инцидента.
По его словам, он вместе с клиентами находился возле заведения и общался на украинском и русском языках.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Тогда одна из польских женщин, услышав их разговор, начала оскорблять компанию и требовать, чтобы украинцы "убирались в Украину".
Сотрудник ресторана и его клиенты начали снимать инцидент на видео и сообщили женщине, что вызывают полицию.
Когда мужчина зашел в заведение, чтобы позвонить в полицию, женщина подошла к заведению и, как он утверждает, начала избивать людей и повреждать имущество.
По словам Богдана, они не могли сопротивляться, поскольку боялись, что их самих привлекут к ответственности. Поэтому им оставалось ждать прибытия полиции и фиксировать происходящее.
Избиение украинцев в Познани: смотрите видео
14 августа обе агрессивные женщины были задержаны польской полицией. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
Задержанные нападавшие в Познани: смотрите видео
По данным следствия, предварительно, обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что в течение последних недель в Польше резко возросло количество нападений на украинцев.
Так, 5 августа в Кракове местный мужчина напал на украинцев. На опубликованном в сети видео видно, как поляк в синей футболке конфликтует с двумя украинцами. Когда он замечает, что его снимают, начинает кричать, ругаться и угрожать. Также на видео видно, как мужчина толкает женщину.