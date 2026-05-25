В Варшаве избили украинских подростков: польские парламентарии осудили нападение

Маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый посетил 16-летнего украинца Артема, который стал жертвой нападения польских подростков в Варшаве. Представители польского парламента выразили поддержку парню и его семье. Артема пригласили посетить Сейм и Сенат Польши.

Влодзимеж Чажастый осудил нападение на украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реакция польского парламента на избиение украинских подростков

Чажастый посетил семью Артема вместе с двумя представительницами парламента в воскресенье, 24 мая. Маршалок выразил поддержку парню и его двум друзьям, на которых 7 мая напала группа польских подростков на Свентокшиском мосту в Варшаве.

Наибольшие повреждения получил 16-летний Артем. У парня выбиты зубы, шрам на лице и повреждения черепа.

"Государство должно быть на страже безопасности и достоинства каждого человека. Жестокость, которая постигла Артема, для его семьи была ударом, которого трудно было ожидать. Как отец, дед и муж скажу: я никоим образом не даю разрешения на насилие. Нельзя критиковать людей из-за их национальности, языка или религии, и нельзя оставаться равнодушными к подобным ситуациям", – отметил маршалок Сейма.

Важно! Маршалок – позиция в нижней палате польского парламента, Сейме, которая по функциям соответствует должности спикера.

Чажастый пообещал лично обсудить инцидент с руководством Министерства внутренних дел Польши.

Избиение украинских подростков в Варшаве: что известно

7 мая на Свентокшиском мосту в столице Польши группа агрессивных поляков напала на трех подростков из Украины. Причиной нападения стало происхождение украинцев. Нападавшие применили против Артема и его друзей перцовый газ, а также били их ногами.

В результате столкновения 16-летний парень получил травмы лица и трещину в черепе. Парня госпитализировали и сделали операцию. Друзьям Артема сломали нос и разбили очки.

Полиция задержала пятерых польских подростков, подозреваемых в нападении на украинцев. Это ребята в возрасте от 15 до 18 лет.

О каких еще случаях избиения украинцев в Польше известно?

Это далеко не первый случай нападения на украинцев в Польше из-за ксенофобских мотивов. В июле 2024 года 17-летнего украинца избила группа подростков в Кракове. Нападавшие применили слезоточивый газ и мачете. Парень получил многочисленные травмы головы и рук, ему ампутировали палец.

В декабре 2024 года в центре Варшавы поляк наехал на 27-летнюю украинку, затем вышел из авто и ударил девушку по лицу.