Так, в Чехии отпустили задержанных по делу о нападении на украинских волонтеров. Представители местной прокуратуры абсурдно утверждают, что якобы во время инцидента не случилось ничего криминального.

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Не сделали ничего "криминального"

По словам представителя местной прокуратуры Алеша Цимбалу, среди задержанных были граждане одной из стран Европейского Союза, а именно – Германии.

Несмотря на то, что сначала в нападении подозревали российских туристов из-за акцента тех, кого сняли на видео, только один из задержанных имеет "российско-украинское происхождение". На месте инцидента задержали одного из участников нападения, еще четырех – взяли под стражу в аэропорту.

Полицейские допросили их всех и просмотрели видеозаписи нападения, однако не только те, которые сделали украинские волонтеры, но и те, что снимали сами задержанные, а также кадры с городских камер видеонаблюдения.

С видео якобы непонятно, действительно ли задержанные одобряют войну в Украине. Представитель полиции рассказал, что на некоторых кадрах на вопрос "Вы находитесь в Чехии и одобряете Россию?" один из задержанных ответил только, что находится в Чехии.

В полиции оправдываются и говорят, что непонятно, осознавали ли участники спора, о чем они спорят. Более того, на записях с камер видеонаблюдения якобы не видно, чтобы кто-то из задержанных ударил одного из волонтеров.

Чешские правоохранители также не обнаружили никаких телесных повреждений. Поэтому, как говорит представитель, не было и общественно вредного поведения задержанных, за которое можно было бы понести наказание.

Это означает, что уголовной ответственности ни одного из задержанных установить не удалось. Поэтому, трех задержанных освободили 3 июня, а уже сегодня, 4 июня, еще двух.

Им также не выдвинули никаких обвинений, однако в полиции продолжат расследование. Дело могут передать в административный орган, который может, в частности, наложить штраф.

По словам представителей полиции, ситуация "была непрозрачной и запутанной", поэтому якобы "могло произойти недоразумение".

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