В субботу, 1 июня, в центре Праги группа россиян напала на украинских волонтеров. Об этом сообщила представительница волонтерской организации Prague Maidan в соцсети X.
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Россияне устроили драку
Как рассказала представитель волонтерской организации, инцидент произошел на Старомнестской площади в центре Праги. Украинские волонтеры стоят там каждую субботу, а их деятельность является официальной.
Однако очевидно группе россиян это не понравилось, то они решили устроить драку. На опубликованных видео можно увидеть, как россиянка выбивает телефон у украинцев.
Россияне устроили драку в центре Праги: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
В то же время она и другие граждане страны-агрессора нанесли волонтерам удары руками и ногами. При этом драка сопровождалась нецензурными словами в сторону украинцев и чехов.
Такое поведение для россиян – не что-то новое
- На пляже Турции россиянин считал, что может брать все, что захочет, из-за чего вспыхнул конфликт с украинками. Он начал хвастаться тем, сколько украинцев якобы лично убил в Украине, а также унижать в целом нацию, против которого его же страна развязала войну.
- При этом, по словам наглеца, "ничего не понимают" именно украинцы, поэтому он спросил, не "разъ*ат* по политике". Также он небрежно бросил "понаехали здесь, еще с детьми", и спросил, чего украинцы смеют отдыхать в Турции.
- В Таиланде российская туристка напала на беременную украинку. Российская туристка напала на беременную хозяйку семейного кафе на острове Панган. Женщина на восьмом месяце беременности получила от гражданки страны-агрессора удар ногой в область паха.
- Пострадавшая написала заявление в суд на 41-летнюю Куприянову, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента. Россиянка оказалась на скамье подсудимых. Интересно, что она свою вину признала, однако для своих позорных действий нашла нелепое оправдание.