Мероприятие началось после обеда в замковом парке во Вратиславице. Там были запланированы традиционные детские развлечения и концерт.

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Молния попала в двадцатиметровый дуб

На мероприятие ко Дню защиты детей пришли несколько сотен человек, часть которых из-за дождя впоследствии ушла, а остальные – спрятались под деревом, в которое около 15:30 попала молния.

Свидетели инцидента рассказали о сильном ударе и о том, что люди под деревом начали падать на землю после удара.

Молния, гром, мы видели, как люди падали. Она ударила в дерево, под которым было много людей. Это было не очень красивое зрелище,

– описал в эфире чешского телевидения один из участников события.

На месте возникла паника. Само дерево – дуб высотой около двадцати метров, – без беды перенесло удар молнии. Очевидцы утверждают, что на людей, которые находились под ним, не упало ни одной ветки.

Вскоре после инцидента на месте почти никого не осталось: киоски закрылись, а впоследствии начался демонтаж сцены.

От удара молнии пострадали 20 человек

После удара молнии спасатели зафиксировали 20 пострадавших. 17 из них, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 16 лет, попали в больницу в Либереце, 2 – в соседний город Яблонцы-над-Нисой, а еще 1 человека вертолетом доставили в пражскую больницу в Мотоле.

Нескольких людей пришлось реанимировать медикам на месте. У людей зафиксировали преимущественно аритмию сердца, легкие ожоги и неврологические травмы, связанных с временной недостаточной подвижностью конечностей. Некоторые находятся в больнице преимущественно на обсервации.

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