Молния попала в людей на пляже Монтонес в муниципалитете Исабела. Люди находились на побережье во время грозы.

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Дети "почувствовали электризацию"

В трех детей, которые находились на пляже Пуэрто-Рико во время непогоды, вдруг ударила молния. Отмечается, что на тот момент "они почувствовали электризацию".

Всех их госпитализировали. Состояние детей пока стабильное, но, как сообщило издание Attentive Media, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим несовершеннолетним было 7, 10 и 12 лет.

"Они имеют американское гражданство, но проживают в муниципалитете Тоа Баха", – говорится в сообщении канала Centinela35.

Момент несчастного случая попал на камеры людей, отдыхавших тогда на пляже. На видео видно вспышку от удара молнии, после которого дети потеряли сознание.

На пляже в Пуэрто-Рико молния попала в детей: смотрите видео

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