Блискавка влучила в людей на пляжі Монтонес в муніципалітеті Ісабела. Люди перебували на узбережжі під час грози.
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Діти "відчули електризацію"
У трьох дітей, які перебували на пляжі Пуерто-Рико під час негоди, раптом вдарила блискавка. Зазначається, що на той момент "вони відчули електризацію".
Усіх їх госпіталізували. Стан дітей наразі стабільний, але, як повідомило видання Attentive Media, один із потерпілих перебуває у важкому стані. Постраждалим неповнолітнім було 7, 10 і 12 років.
"Вони мають американське громадянство, але проживають у муніципалітеті Тоа Баха", – йдеться у повідомленні каналу Centinela35.
Момент нещасного випадку потрапив на камери людей, що відпочивали тоді на пляжі. На відео видно спалах від удару блискавки, після якого діти знепритомніли.
На пляжі в Пуерто-Рико блискавка влучила у дітей: дивіться відео
Схожі випадки у світі
- На початку травня у Парижі фотограф зафіксував момент удару блискавки у літак, який якраз пролітав над Ейфелевою вежею. На щастя, ніхто із пасажирів на борту не постраждав.
- У літак блискавка влучила і в Канаді. Інцидент стався у березні. Тоді на борту літака перебували 550 пасажирів. На щастя, також обійшлося без постраждалих.
- А у Гватемалі блискавка влучила у жерло вулкана Фуего. Тоді якраз тривало виверження. Очевидцям цього моменту вдалося зафіксувати вражаючі кадри.
- Втім, удари блискавкою не завжди минають без жертв. Так, наприкінці минулого року блискавка вбила маму двох дітей. Жінка у той момент перебувала на пляжі. Вона загинула на місці трагедії внаслідок зупинки серця та дихання.