Блискавка влучила в людей на пляжі Монтонес в муніципалітеті Ісабела. Люди перебували на узбережжі під час грози.

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Діти "відчули електризацію"

У трьох дітей, які перебували на пляжі Пуерто-Рико під час негоди, раптом вдарила блискавка. Зазначається, що на той момент "вони відчули електризацію".

Усіх їх госпіталізували. Стан дітей наразі стабільний, але, як повідомило видання Attentive Media, один із потерпілих перебуває у важкому стані. Постраждалим неповнолітнім було 7, 10 і 12 років.

"Вони мають американське громадянство, але проживають у муніципалітеті Тоа Баха", – йдеться у повідомленні каналу Centinela35.

Момент нещасного випадку потрапив на камери людей, що відпочивали тоді на пляжі. На відео видно спалах від удару блискавки, після якого діти знепритомніли.

На пляжі в Пуерто-Рико блискавка влучила у дітей: дивіться відео

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