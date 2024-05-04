На відео видно, як над жерлом вулкана з'явилися блискавка. Таке явище виникає, коли вулканічний попіл контактує з атмосферою. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть численні вулкани Антарктиди знову почати вивергатися?

У Гватемалі блискавка влучила у Фуего

Так, на кадрах можна побачити, як над Фуего підіймається попіл. В один момент жерло вулкана влучила блискавка. Свідком явища стали десятки туристів. Вони захоплено спостерігали і деякі з них навіть зафіксували цей момент.

Через виверження вулкана влада евакуювала низку населених пунктів

Зауважимо, що Фуего відомий тим, що майже завжди активний на низькому рівні. Невеликі вибухи газу та попелу відбуваються кожні 15 – 20 хвилин, але більші виверження трапляються рідше. Висота вулкана складає понад 3,7 метра над рівнем моря.

Пік активності зафіксували якраз 4 травня 2024 – у цей день трапилось виверження. Стовп попелу досяг висоти понад 5 000 метрів над рівнем моря і перемістився більш ніж на 35 ккілометрів на південний захід.

Національна координація щодо зменшення небезпеки стихійних лих (CONRED) проводить надзвичайні операції та превентивну евакуацію в муніципалітетах Сан-Педро-Єпокапа, селах Чимальтенанго, Панімаче I та II, Ель-Порвенір та Морелія.

Тим часом Національний інститут сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології Гватемали повідомляє, що 5 травня активність вулкана почала потрохи стихати.