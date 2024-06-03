Захід розпочався по обіді у замковому парку у Вратиславіце. Там були заплановані традиційні дитячі розваги та концерт.

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Блискавка влучила у двадцятиметровий дуб

На захід до Дня захисту дітей прийшли кілька сотень людей, частина яких через дощ згодом пішла, а решта – сховалася під деревом, у яке близько 15:30 влучила блискавка.

Свідки інциденту розповіли про сильний удар і про те, що люди під деревом почали падати на землю після удару.

Блискавка, грім, ми бачили, як люди падали. Вона вдарила в дерево, під яким було багато людей. Це було не дуже гарне видовище,

– описав в ефірі чеського телебачення один з учасників події.

На місці виникла паніка. Саме дерево – дуб висотою близько двадцяти метрів, – без лиха переніс удар блискавки. Очевидці стверджують, що на людей, які перебували під ним, не впало жодної гілки.

Незабаром після інциденту на місці майже нікого не залишилося: кіоски зачинилися, а згодом почався демонтаж сцени.

Від удару блискавки постраждали 20 людей

Після удару блискавки рятувальники зафіксували 20 постраждалих. 17 із них, у тому числі 10 дітей віком від 2 до 16 років, потрапили до лікарні в Лібереці, 2 – у сусіднє місто Яблонці-над-Нісою, а ще 1 людину гелікоптером доправили до празької лікарні в Мотолі.

Кількох людей довелося реанімувати медикам на місці. У людей зафіксували переважно аритмію серця, легкі опіки і неврологічні травми, пов’язаних з тимчасовою недостатньою рухливістю кінцівок. Деякі перебувають у лікарні переважно на обсервації.

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