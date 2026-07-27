Об этом сообщил Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский .

Что известно об инциденте?

По словам польского министра, задержание провели сотрудники полиции Вроцлава. Известно, что оба подозреваемых ранее уже попадали в полицейские реестры.

Один из фигурантов был задержан бойцами антитеррористического подразделения именно тогда, когда он пытался покинуть Вроцлав. В то же время, правоохранители продолжают поиски третьего участника нападения.

Инцидент произошел вечером 26 июля. По информации польских медиа, молодая украинская пара вышла из магазина недалеко от своего дома, после чего их начала преследовать группа мужчин.

После нападения Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к польским стражам порядка с призывом оперативно расследовать обстоятельства преступления. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил дипломатам обеспечить необходимую помощь пострадавшим гражданам.

По словам главы украинской дипломатии, Киев ожидает полного, объективного и беспристрастного расследования, установления всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания виновных.

Сибига также поблагодарил польские власти, правоохранительные органы и президента Вроцлава Яцека Сутрика за оперативную и принципиальную реакцию на инцидент. Он подчеркнул, что Украина и дальше будет следить за ходом расследования и обеспечивать консульскую поддержку пострадавшим.

В очередной раз призываю отдельных польских политиков прекратить разжигание розни, которая в конечном итоге превращается в конкретные физические нападения на улицах. Необходимо искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от общего извечного врага,

– подчеркнул Сибига.

Напомним, мать пострадавшей Анастасии Карина Кицай рассказала, что дочь и ее парень Максим побили троих мужчин возле одного из магазинов. Девушка получила тяжелые травмы – врачам пришлось наложить ей швы на шею. Кроме того, у двух пострадавших есть подозрение на сотрясение мозга.

Карина Кицай также обнародовала видео нападения. На записи видно, как трое мужчин сначала избивают Максима, а затем нападают на Анастасию. Впоследствии женщина уточнила, что все нападавшие были поляками, а конфликт, по ее словам, возник из-за украинского акцента пострадавших.