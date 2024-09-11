Подозреваемого в избиении ветерана в Смеле задержали, он записал видео с извинениями

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. Против него возбудили уголовные производства сразу по четырем статьям.

В избиении ветерана подозревают 28-летнего жителя Смелы. Он скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области.

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По месту жительства фигуранта провели обыски

После задержания подозреваемого по его месту жительства провели обыски. Правоохранители нашли там оружие и, предварительно, наркотическое средство.

Момент задержания подозреваемого: смотрите видео

Поэтому по результатам следственных действий следствие внесло дополнительные сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что за избиение ветерана ему уже объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц, и в вымогательстве (ч. 2 ст. 296 УКУ и 4 ст. 189 КМУ соответственно).

В сети появилось видео с извинениями подозреваемого

Между тем в сети появилось видео, в котором подозреваемый заявил, что просит прощения у украинского народа и украинской армии "за эту ситуацию". Он сказал, что уважает украинцев и ВСУ, а "данная ситуация случилась не полностью разобранной" и он "не хотел, чтобы так получилось".

Подозреваемый извиняется за избиение ветерана: смотрите видео

Напомним, бывшего бойца ССО Анатолия Гончаренко избили за то, что он в соцсетях разыскивал иномарку, которая, с его слов, вызвала аварийную ситуацию с его родителями. Кроме этого, ветерана заставили записать видео с извинениями.

В ближайшее время суд изберет задержанному подозреваемому меру пресечения – следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.