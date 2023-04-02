В Хмельницком люди начали собираться возле храма, где монахи УПЦ МП избили военного
Источник:Суспільне
В Хмельницком представители УПЦ МП избили военного Артура Ананьева. Возле собора, где произошел инцидент, собралось много людей.
Украинский защитник был избит в Свято-Покровском соборе. Как оказалось, пострадавший Артур Ананьев с начала войны ушел добровольцем на фронт.
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В Хмельницком люди собрались возле храма
Возле Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек. По словам журналистов, люди хотят услышать объяснение, почему представители УПЦ МП избили военного.
С людьми возле храма пообщается священник собора Александр Рыбчинский.
Люди собрались возле храма / фото Суспільне
Возле храма около 50 человек / фото Суспільне
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Возле собора люди скандируют: "Долой московского попа", "Слава Украине", поют гимн, а прихожане поют церковные песни. Также на место приехали военные. По состоянию на 17:35, там собралось около 500 человек.
Что происходит возле храма / фото Суспильне
Возле храма продолжают собираться люди: смотрите видео
Что известно об избиении военного в Хмельницком
- В сети появились кадры, как священнослужители УПЦ МП в Хмельницком избили военного в церкви.
- На кадрах видно, как церковные служители набросились на воина с кулаками.
- Военный, на которого набросились представители УПЦ МП – Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- Предварительно, конфликт возник, когда военный спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат.
- В УПЦ МП уже заявили, что инцидент – это провокация. По их словам, мужчина, которого видно на видео, не является военным и первым напал на священнослужителя.
- По словам другого монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием. Хмельницкий священник написал заявление в полицию о якобы нападении на него в Свято-Покровском кафедральном соборе.
- В УПЦ МП утверждают, что военный якобы начал обливать водой священника и выбивал из рук Евангелие. В итоге оно упало на пол.
- Священник отмечает, что на видео видно, как Евангелие лежит на полу и военный начал избивать монаха УПЦ МП.
- Рыбчинский также рассказал, что когда полиция спросила военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он якобы сказал, что не имеет никакого отношения. Теперь вся информация проверятся.