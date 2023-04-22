Сам пришел: суд решил не арестовывать попа УПЦ МП, избившего военного

Дело с избиением украинского военного в храме УПЦ МП в Хмельницком продолжает набирать обороты. Суд уже избрал меру пресечения подозреваемому Игорю Слободяну.

Известно, что мера пресечения попу УПЦ МП Игорю Слободяну Хмельницкий горрайонный суд избрал 20 апреля. Заметим, что он обвиняется в избиении бывшего военнослужащего Артура Ананьева.

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Сам появился в полиции и суде

Следует отметить, что прокурор ходатайствовал об избрании содержания под стражей Игоря Слободяна. Причиной такого желания стало уклонение священнослужителя от приглашений в органы следствия. Несмотря на это, суд взял попа УПЦ МП под личное обязательство. По сути, это предусматривается процессуальным законодательством по делам такого рода.

Заметим, что решение суда будет действовать до 9 июня. Если Игорь Слободян его не будет выполнять, то его ожидает штраф в размере более 5 тысяч гривен.

Интересно, что с журналистами по поводу укрывательства от следствия Игорь Слободян и его защитник Роман Костюк отказались общаться. Но во время судебного заседания адвокат заявил, что в течение нескольких недель его подзащитный жил у него и не выходил из дома. Он делал это, потому что боялся за безопасность своей семьи. Ведь в его сторону раздавались угрозы, а сама ситуация набрала немалый резонанс. Несмотря на это, Игорь Слободян в день судебного заседания добровольно явился в полицию, а затем – суд.

Что известно об избиении военного