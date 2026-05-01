В Одессе люди в форме якобы избили военного, который прошел плен: что на это говорят ТЦК

В Одессе произошел резонансный инцидент с военным, который ранее находился в российском плену. По словам мужчины, его силой затолкали в микроавтобус люди в форме, избили и выбросили из авто.

У территориальном центре комплектования Одесской области заявили о проверке и отметили, что причастность их представителей еще не установлена.

Что известно об инциденте?

В Одессе неизвестные лица в форме напали на военного Дмитрия Кащука, который в 2023 году добровольно ушел на фронт, воевал на Донецком направлении и попал в российский плен. В мае 2025 года его освободили, а уже менее чем через год он стал жертвой нападения в родном городе.

Инцидент произошел 21 апреля. По словам потерпевшего, когда он вышел из подъезда и подошел к своему автомобилю, рядом остановились два микроавтобуса. Из них выбежали люди в черной форме и балаклавах.

Мужчина рассказал в комментарии "Все", что не сразу понял, кто перед ним. Он пытался выяснить их личность и просил показать лицо, однако в ответ услышал лишь уклончивые объяснения.

Дмитрий отмечает, что пытался показать документы, подтверждающие его инвалидность третьей группы и факт пребывания в плену. Однако, по его словам, эти аргументы не приняли во внимание. После этого его силой затолкали в микроавтобус. Внутри автомобиля неизвестные фотографировали его документы, с кем-то переписывались, а также несколько раз ударили мужчину по лицу.

По словам потерпевшего, его возили по городу около двадцати минут. Впоследствии автомобиль остановился, после чего мужчину вытолкали из салона, сопровождая это нецензурной бранью. При этом у него забрали ключи от автомобиля, которые до сих пор не вернули.

После инцидента Дмитрий обратился в полицию. По его словам, сначала дело квалифицировали как похищение, однако впоследствии материалы передали в областной территориальный центр комплектования. Там мужчина написал еще одно заявление, однако четкого ответа относительно лиц, которые его задерживали, он не получил. Сейчас он планирует обратиться в прокуратуру.

Как отреагировали на это в ТЦК?

В Одесском ТЦК сообщили, что заявление Дмитрия Кащука поступило 23 апреля 2026 года. Сейчас идет проверка изложенных в нем фактов в соответствии с законодательством. Там отмечают, что в рамках расследования устанавливается идентификация лиц и транспортных средств, которые могли быть причастны к инциденту.

Из-за того, что участники происшествия были в балаклавах и без опознавательных знаков, их принадлежность к подразделениям ТЦК пока не подтверждена. В ведомстве отмечают, что сотрудничают с правоохранительными органами для объективного выяснения всех обстоятельств.

Там также подчеркнули, что соблюдение законности и военной этики является обязательным для всех представителей Сил обороны Украины. В то же время в ТЦК заявили об уважении к военным, в частности тех, кто пережил плен, и отметили, что рассмотрение этого дела находится на особом контроле.

В случае подтверждения причастности любых должностных лиц к противоправным действиям, они будут нести ответственность в соответствии с законом. До завершения проверки в ведомстве призывают воздерживаться от распространения неподтвержденной информации.

