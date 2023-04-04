Подобное будет повторяться, – историк об избиении военного в Хмельницком

В хмельницком храме 2 апреля священники УПЦ МП набросились на военного, ушедшего добровольцем на фронт. Подобные случаи в истории Украины уже были и будут еще.

Об этом 24 Каналу рассказал Олег Турий – религиовед, кандидат исторических наук, директор института Истории Церкви. По его словам, угнетение советской властью свободы вероисповедания украинцев уже приводило к расколу общества в начале 90-х годов.

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Все тянется из СССР

Инцидент в Хмельницком и ситуация в Киево-Печерской лавре является лишь проявлением проблемы, которая накапливалась десятилетиями в украинском обществе и порождена еще тоталитарным насилием режима, считает Олег Турий.

Верующих загоняли под омофор единственной тогда разрешенной и контролируемой советскими спецслужбами церкви московского патриархата. Достижение украинской независимости привело к изменениям в религиозном ландшафте, но многие проблемы, очевидно, оставались,

– рассказал историк.

В частности, говорится о функционировании церкви, которая наименовала себя украинской православной церковью, но долгое время все еще оставалась "связанной". Более того, представители этой церкви де-факто поддерживают пропаганду и идеологию, которую использует Россия и РПЦ, оправдывая и благословляя убийства украинцев и войны в целом.

Олег Турий о проблемах с УПЦ МП: смотреть видео

Подобных ситуаций не избежать

Олег Турий отметил, что когда стоит вопрос защиты нашей территориальной целостности и самого права на существование украинского народа, могут возникать определенные недоразумения, которые и выливаются в подобные эксцессы.

"Нельзя не сказать, что это цивилизованный способ решения проблем, когда кто-то в митингах решает проблемы силой", – добавил историк.

Впрочем, подобные ситуации происходили еще в 90-х на Галичине, где происходил процесс выхода из подполья греко-католической и создания украинской автокефальной православной церкви при сохранении монополии московского патриархата.

Поскольку государство отставало в регулировании вопросов церкви и не существовало других способов решения проблем, это часто происходило путем раскола общины, конфликтов, в том числе с применением силы, – рассказал Олег Турий.

Историки утверждают, что подобные ситуации будут возникать и дальше. Ключ к решению этой проблемы лежит внутри церкви, которая называет себя украинской православной, хотя до сих пор принадлежит московскому патриархату.

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