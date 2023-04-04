Про це 24 Каналу розповів Олег Турій – релігієзнавець, кандидат історичних наук, директор інституту Історії Церкви. За його словами, пригнічення радянською владою свободи віросповідання українців уже призводило до розколу суспільства на початку 90-х років.

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Усе тягнеться із СРСР

Інцидент у Хмельницькому та ситуація у Києво-Печерській лаврі є лише проявом проблеми, яка накопичувалась десятиліттями в українському суспільстві та була породжена ще тоталітарним насиллям режиму, вважає Олег Турій.

Вірян заганяли під омофор єдиної тоді дозволеної та контрольованої радянськими спецслужбами церкви московського патріархату. Досягнення української незалежності призвело до змін в релігійному ландшафті, але багато проблем, очевидно, залишалися,

– розповів історик.

Зокрема мовиться про функціонування церкви, яка найменувала себе українською православною церквою, але тривалий час все ще залишалася "зв'язаною". Ба більше, представники цієї церкви де-факто підтримують пропаганду та ідеологію, яку використовує Росія та РПЦ, виправдовуючи та благословляючи вбивства українців і війни загалом.

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Подібних ситуацій не уникнути

Олег Турій зазначив, що коли стоїть питання захисту нашої територіальної цілісності та й самого права на існування українського народу, можуть виникати певні непорозуміння, які й виливаються у подібні ексцеси.

"Не можна не сказати, що це є цивілізований спосіб розв'язання проблем, коли хтось у мітингах розв'язує проблеми силою", – додав історик.

Втім подібні ситуації відбувалась ще у 90-х на Галичині, де відбувався процес виходу з підпілля греко-католицької та творення української автокефальної православної церкви при збереженні монополії московського патріархату.

Оскільки держава відставала в регулюванні питань церкви та не існувало інших способів розв'язання проблем, тоді це часто відбувалося шляхом розколу громади, конфліктів, у тому числі із застосуванням сили, – розповів Олег Турій.

Історики стверджують, що подібні ситуації виникатимуть і надалі. Ключ до розв'язання цієї проблеми лежить у середині церкви, яка називає себе українською православною, хоч досі належить московському патріархату.

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