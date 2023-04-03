Избиение военного в храме УПЦ МП в Хмельницком: Артур Ананьев написал заявление в полицию

Бывший военнослужащий 19-го отдельного стрелкового батальона Артур Ананьев 3 апреля написал заявление в полицию. Его в Свято-Покровском кафедральном соборе избили священники УПЦ МП.

Начальник сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега подтвердила, что пострадавший написал заявление. На ее основании дополнительно открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины – "преднамеренное легкое телесное повреждение".

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Военный зафиксировал побои

Артур Ананьев рассказал, что сейчас он находится на лечении, а также фиксирует побои. По словам военного, он пришел в собор во время воскресного богослужения.

Если какие-то люди хотели переходить в другие храмы, ну, из московского патриархата хотели переходить в Православную церковь Украины, они направляли прямо в те села "титушек", ходивших бабушек обманывали людей, что не нужно переходить. Они проповедовали об одном народе,

– отметил мужчина.

Именно поэтому он решил пойти и проверить, изменилась ли ситуация. Ананьев пришел на службу, посмотрел, послушал минут 10 и понял, что вообще ничего не меняется.

"Все как было, так и есть. И я обратился к людям с вопросом: "Сколько должно еще погибнуть людей, чтобы вы перестали молиться московскому патриархату?" и после этого, не знаю, можно ли его так называть, поп с невероятными бойцовскими способностями вместе с другими представителями набросились и начали избивать. Они выкручивали руки, давали оплеухи, душили. Делали все, что не должно было происходить в церкви", - заметил военный.

По словам военного, он не ожидал, что из-за видео у собора вечером соберется столько людей.

"Не смог присоединиться к таким государственно решению Хмельницкой общины. Вообще, украинцы — это очень сплоченный народ. Такого ажиотажа я не ожидал, честно говоря, мне было очень приятно то, что люди откликнулись. Относительно извинений, мне очень понравилось, как сказал мой собрат "Маэстро": "Никому не нужны его извинения. Он извиняется, если хочет просить, он их будет просить на фронте", – подытожил Ананьев.

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