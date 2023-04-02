Эту историю 24 Каналу прокомментировал Валентин Гладких – политолог. По его словам, ситуация будет приобретать огласку не только на местном уровне.

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Реакция спецслужб будет

Валентин Гладких пояснил, что городские власти, в лице главы города Александра Симчишина, действуют в пределах имеющихся полномочий. В частности, он сообщил, что на внеочередной сессии Хмельницкого городского совета будет рассмотрен вопрос о прекращении пользования всеми земельными участками УПЦ МП.

"Понятно, что землю или земельные участки под застройку – полномочия органов местного самоуправления", – убежден он.

По его мнению, это не должно быть единственным следствием истории, произошедшей в церкви УПЦ МП.

Я уверен, что реакция других органов также не заставит себя ждать,

– подчеркнул он.

Политолог рассказал, что работа всех необходимых органов сейчас активно ведется по разным направлениям.

Украина очищается от агентуры Кремля

Валентин Гладких пояснил, что в настоящее время СБУ эффективно проводит меры безопасности, начиная с ноября прошлого года.

Так что результаты работы спецслужб – обнаружены диверсанты, корректировщики и распространители российской пропаганды.

Главное то, что значительная часть фигурантов – это священники, что очень показательно,

– объяснил он.

По его словам, сейчас ясно видно, что для СБУ нет неприкосновенных и что больше использовать церковные рясы в качестве прикрытия ФСБшная агентура больше не сможет.

Так что история с избиением украинского военного священниками русской православной церкви непременно будет.

Что известно о ситуации: главное