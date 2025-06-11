На учебном полигоне в Кировоградской области инструктор избил военного: ему вручили подозрение

На учебном полигоне Кировоградщины инструктор избил военнослужащего. Ему и командиру учебного взвода вручили подозрения.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно об избиении курсанта в Кировоградской области

В ГБР рассказали, что между инструктором учебного взвода и одним из новобранцев возник конфликт. В результате военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.

Последнего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями. На следующий день ГБР возбудило уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести,

– рассказали в ГБР.

В то же время на месте инцидента был командир учебного взвода. Он не принял никаких мер для прекращения избиения.

Поэтому ему также сообщено о подозрении – в бездействии военной власти.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.