Избили до смерти: в СИЗО Житомира умер заключенный

В следственном изоляторе в Житомире 18 июля умер заключенный. Медики констатировали смерть из-за острой сердечной недостаточности. Однако выяснилось, что причина совсем другая.

Полиция открыла 3 уголовных дела

Фельдшер медчасти филиала "Центра охраны здоровья ГКИС Украины" на месте происшествия заявил, что мужчина умер из-за проблем с сердцем. Однако правоохранители назначили еще судебно-медицинскую экспертизу.

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Эксперты установили, что заключенный умер из-за тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер с повреждением легких, шока и тому подобное.

За это правоохранители открыли 3 уголовных дела:

умышленное тяжкое телесное повреждение;

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками,

ненадлежащее исполнение служебными лицами СИЗО обязанностей по обеспечению охраны и надзора за заключенными.

Все материалы объединили в одно производство и передали следователям, а также в Государственное бюро расследований.