Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона, что военном объявили о подозрении, сообщает 24 Канал.
Важно Лейтенант избил ногами солдата: в учебном центре под Житомиром разразился скандал
Что известно о расследовании дела об избиении солдата
Уже точно объявлено о подозрении командиру взвода в превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения. Ему также избрана мера пресечения – содержание под стражей,
– заявила Татьяна Сапьян.
В Государственном бюро расследований также уточнили, что в настоящее время проводится досудебное расследование дела.
Следует заметить, что после огласки инцидента в сети появилось видео, на котором солдат, который и был избит, просит людей не притеснять лейтенанта.
Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований объяснила, будут ли принимать во внимание это видео.
"Все материалы, обнародованные в средствах массовой информации, в социальных сетях, будут исследоваться следователями, будут проводить анализ. Все будут принимать во внимание. Собственно, это войдет в материалы досудебного расследования", – заявила Татьяна Сапьян.
Лейтенант избил солдата в Житомирской области: коротко
- 11 марта в сети появилось видео, где видно, как мужчина бьет солдата ногами. Одновременно с ним прокомментировал инцидент лейтенант Виктор Витусевич, командир второго взвода роты охраны учебного центра Житомирского района поселка городского типа Гуйва. Он фактически признал вину, однако объяснил, что алкоголь в армии – это недопустимо.
- В самом учебном центре рассказали, что начали служебное расследование, лейтенанта отстранили от исполнения служебных обязанностей.
- Государственное бюро расследований заявило, что расследуют дело. Там также объяснили, что командиру светит тюремный срок до 12 лет.