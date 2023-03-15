Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона, что военном объявили о подозрении, сообщает 24 Канал.

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Что известно о расследовании дела об избиении солдата

Уже точно объявлено о подозрении командиру взвода в превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения. Ему также избрана мера пресечения – содержание под стражей,

– заявила Татьяна Сапьян.

В Государственном бюро расследований также уточнили, что в настоящее время проводится досудебное расследование дела.

Следует заметить, что после огласки инцидента в сети появилось видео, на котором солдат, который и был избит, просит людей не притеснять лейтенанта.

Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований объяснила, будут ли принимать во внимание это видео.

"Все материалы, обнародованные в средствах массовой информации, в социальных сетях, будут исследоваться следователями, будут проводить анализ. Все будут принимать во внимание. Собственно, это войдет в материалы досудебного расследования", – заявила Татьяна Сапьян.

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