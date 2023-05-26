Избрали нового председателя Верховного Суда: им стал Станислав Кравченко

После скандала со взяткой Всеволода Князева, в Верховном Суде избрали нового председателя. Согласно голосованию, состоявшемуся 26 мая, им стал Станислав Кравченко.

Заметим, что за кандидатуру Станислава Кравченко свой голос отдали 108 из 148 судей, присутствовавших на пленуме, передает 24 Канал. Его, собственно, и созвали, чтобы определиться с заменой судье-взяточнику Всеволоду Князеву, которого накануне лишили звания главы Верховного Суда.

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Станет председателем Верховного Суда на 4 года

Соответствующее решение было принято во время пленума. Отметим, что исполняющий обязанности главы ВС Дмитрий Луспеник несколько иронически поздравил Кравченко с избранием. Он пошутил, что вместо цветов его ждет плеть.

Мы приветствуем вас с избранием председателем Верховного Суда, но перед вашими словами благодарности, цветов у нас сегодня для вас нет. У нас есть только для вас плеть – погонять язычников судебной власти и обеспечить независимость Верховного Суда и судебной системы,

– отметил он.

Станислав Кравченко поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Также пообещал выполнять все обещания, которые озвучил, когда давал присягу. Новоизбранный глава Верховного Суда обязался приложить все свои знания, а также опыт, чтобы обеспечить надлежащую работу на высоком уровне.

Что известно о Станиславе Кравченко

Начнем с того, что кандидатуру Кравченко предложила группа судей Верховного Суда. У него – 30-летний стаж работы судьей. При этом с 2017 года он занимал должность главы Кассационного уголовного суда.

Интересно, что в 2018 году во время интервью изданию "Цензор.НЕТ" он заявлял, что "не было такого, чтобы я стеснялся своего решения или проявил какую-то слабость, или сделал вывод о виновности личности, когда были сомнения, или неправильно назначил наказание".

Но есть одно "но". Общественный совет добродетели еще в 2017 году принял негативное заключение относительно него. Кравченко обвиняли в нарушении прав человека, а также недобропорядочности. В частности потому, что он не декларировал имущество.