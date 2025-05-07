Нового Папу Римского не выбрали с первого раза: что будет происходить дальше

Во время конклава 7 мая кардиналы не смогли избрать Папу Римского с первого раза, поэтому из Сикстинской капеллы пошел черный дым. Это означает, что голосование за понтифика продолжится и в последующие дни.

Критично ли, что Папу Римского не выбрали с первого раза, как конклав будет идти дальше, и сколько раундов голосования может быть всего – читайте в материале 24 Канала.

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Как будет происходить голосование за Папу дальше

После неудачного первого голосования в последующие дни кардиналы голосуют ежедневно по четыре раза: дважды утром и дважды вечером.

Если в течение трех дней нового Папу не изберут, процесс голосования прерывается на день для молитвы, неформальных обсуждений и короткого духовного слова от старшего кардинала-диакона. После этого паузы голосование возобновляется.

Каждый раз после семи следующих туров снова объявляется однодневный перерыв с духовными наставлениями – сначала от старшего кардинала-священника, а при необходимости – от старшего кардинала-епископа.

Если после 21 тура голосования Папа так и не будет избран, провозглашается финальная пауза для молитвы, размышлений и диалога. Далее выбор осуществляется лишь между двумя кандидатами, которые набрали больше всего голосов в предыдущем туре. Сами же кандидаты участия в этом голосовании не принимают.

Стоит отметить, что Папа Франциск был избран в 2013 году под вечер второго дня конклава. Для его избрания понадобилось пять туров голосований.

К слову, сам конклав может затянуться даже на несколько недель. О том, что новый понтифик был избран символизирует белый дым, который будет идти из дымохода Сикстинской капеллы. На площади Святого Петра также граждане должны услышать "Имеем Папу".