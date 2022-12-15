В Британии издали книгу с речами Зеленского: деньги пойдут на восстановление Украины

Одно из крупнейших международных издательств в мире Penguin Random House опубликовало сборник, в котором вместили 16 речей Президента Украины Владимира Зеленского.

Некоторые из речей Зеленский произнес во время полномасштабной войны. Часть денег от продажи книги направят через фандрейзинговую платформу UNITED24 на восстановление Украины.

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Что известно о книге

Книга "Послание из Украины" уже вышла по всему миру. Она имеет жесткий переплет, но есть еще электронный и аудиоформат. Там вместили 16 речей с 2019 года и по настоящее время. Они позволят иностранному читателю лучше понять украинцев: их устремления, принципы и ценности.



Как выглядит книга "Послание из Украины"

Редакционный директор издательства Hutchinson Heinemann, входящего в Penguin Random House Роуэн Борчерс, отметил, что за последние 9 месяцев речи Зеленского стали призывом к объединению всех, кто заботится о будущем демократии.

Помочь ему поделиться своим посланием с миром – это честь,

– подчеркнул Борчерс.

Отметим, что Penguin Random House является ведущим издательством Великобритании. Его основал в 1935 году Аллен Лейн. Издательство опубликовало произведения более 50 лауреатов Нобелевской премии и более 100 лауреатов Пулитцеровской.

UNITED24 – фандрейзинговая платформа и место, где собирают деньги в поддержку Украины. Они поступают на счета НБУ и устремляются на главные нужды. За 7 месяцев работы UNITED24 собрала более 237 миллионов долларов от граждан из 110 стран.