Кадыровцы помогали журналистке NYT создать репортаж с Курщины: МИД Украины разразился критикой

Популярная американская газета The New York Times 12 июля опубликовала репортаж из Курской области. Как оказалось, готовить его помогали военные преступники из российского "Ахмата".

Первым на вопиющую коллаборацию обратил внимание журналист Остап Ярыш. В посте в соцсети "Х" он напомнил, что "Ахмат" известен своими военными преступлениями – в частности пытками, казнями гражданских, мародерством и участием в фильтрационных операциях. Более того, их активно использовали как инструмент кремлевской пропаганды, передает 24 Канал.

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"Самое глупое решение"

Позже пост Яриша ретвитнул прессекретарь МИД Украины Георгий Тихий. Он раскритиковал решение The New York делать репортаж вместе с российскими военными преступниками, назвав его "самым глупым".

Это не "баланс" или "другая сторона истории". Это просто предоставление площадки российской пропаганде для введения аудитории в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции уровня Дюранти снова возвращаются в NYT,

– написал Тихий.

Справка: Уолтер Дюранти – корреспондент NYT в 1930-х, известен тем, что отрицал Голодомор и оправдывал сталинский режим.

Между тем пользователи сети обратили внимание, что автор репортажа – Нанна Гайтманн – живет в Москве.

К слову, недавно главком Александр Сырский заявлял, что украинские силы восстанавливают позиции и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России, "сковывая" значительное количество противника в приграничье.