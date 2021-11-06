После издевательств в ресторане и цирке: как на Закарпатье спасают редких медведей

Крупнейший хищник Украины под угрозой вымирания. Сейчас в украинских лесах живут около 250 бурых медведей, которые нуждаются в помощи.

Они живут преимущественно в Карпатах и частично на Полесье. По оценкам ученых из Международного фонда дикой природы, в лесах Карпат ежегодно убивают до полусотни косолапых, преимущественно на румынской границе.

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"В природе существует браконьерство. Здесь за горами есть Румыния. Там в ресторане можно купить мясо медвежатины. Мне кажется, что это абсолютно неправильно", – заявил директор департамента природно-заповедного фонда Миндовкилля Эдуард Арустамян.

В Украине пытаются спасти животных

В 1970 годах в Карпатах проживало более 1200 медведей. Сейчас в Украине пытаются спасти животных, однако пока это удается лишь на территории национальных природных парков. Там запрещены охота и вырубка деревьев. Территорию усиленно патрулируют лесные рейнджеры. Особенно высокогорные и труднодоступные районы.

Это ареал территории, где обитают бурые медведи. Говорится о буковых и можжевеловых лесах, которые относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО. Как раз на этой территории очень много мест и логов, где обитают медведи. Николай Дербак Директор нацприродного парка "Синевир"

На территории нацпарка "Синевир" обычно обитают более 20 косолапых. Они постоянно мигрируют, поэтому их удается зафиксировать только на фотоловушках.

Немало малых медвежат гуляют по лесу вместе с мамой. Другие медведи же запасаются продуктами перед зимней спячкой.

Одного из медведя забрали из ресторана

Вице-начальник научного отдела природного парка "Синевир" Юрий Ярема рассказал, что во время удачной погоды животные более подвижны. "Если прекрасная погода и есть массовое цветение бука", – добавил он. Поэтому медведи в безопасности, думают только как бы поесть и залечь в спячку.

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Есть животные, кому повезло значительно меньше. Например, медведю Юре. Его 13 лет удерживали в ресторане на Ивано-Франковщине. Туристы издевались над ним ради развлечений. Животное забрали из неволи в реабилитационный центр "Синевир", но спасти животное не удалось.



Немало медведей восстанавливаются после издевательств / Фото из фейсбука Марины Шпильки

Реабилитация в приюте

Сейчас в приюте "Синевир" на Закарпатье живут 32 спасенных животных. Они пережили неволю в клетках, выступали в цирке или же на них дрессировали собак.

Руководитель реабилитационного центра "Синевир" Ярослав Бундзяк пояснил, что животные, попавшие в центр, очень долгое время провели в клетке в одиночестве. Когда их выпускают на большую территорию в лес, то животное не охотно идет туда.

Остается у забора, качает головой, перебирает лапами. Со временем понемногу заходят в лес. Через полгода-год животное уже полностью адаптировано,

– добавил он.

Новый дом для спасенных

Теперь вольер на 12 гектаров – новый дом для спасенных медведей. Здесь они гуляют, питаются, а некоторые даже роют берлоги. Все, как в дикой природе. Однако выпустить их нельзя.

Они родились в неволе. Выпустить такое животное опасно для него же самого. Оно не боится людей и может выйти на дорогу или к людям во двор. Это закончится трагически. Ярослав Бундзяк Руководитель реабилитационного центра "Синевир"

В Украине в неволе удерживают почти 200 медведей. Более 30 животных из них по решению суда в ближайшее время должны изъять. Их привезут в приют "Синевир" на реабилитацию.