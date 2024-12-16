Издевательства в 211 бригаде: дело экс-командира, который замалчивал факты, передали в суд

Дело бывшего командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ передано в суд. Он замалчивал факты издевательства над солдатами.

Следствие установило, что бывший командир не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Дело бывшего командира 211 бригады направили в суд

Его обвиняют в том, что во время службы в условиях военного положения он сознательно игнорировал факты жестокого обращения с подчиненными.

Подозреваемому инкриминируют статью о бездействии военной власти, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Следователи выяснили, что командир, зная о систематических издевательствах, избиения и унижения, которые осуществлял командир взвода над солдатами с февраля по июль 2024 года, не принял никаких мер для привлечения нарушителя к ответственности. Фигурант находится под стражей.

Напомним, что 16 декабря 2024 года "Украинская правда" обнародовала расследование, в котором разоблачались злоупотребления в рядах 211-й бригады. После публикации было начато досудебное расследование, которое на конец мая 2025 года завершило ГБР.

Ключевым обвиняемым по делу стал старший лейтенант,, который унижал и пытал подчиненных. Он является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. По данным следствия, именно эти связи могли способствовать замалчиванию преступлений.

Командир бригады Олег Побережнюк ранее был взят под стражу, но позже освобожден под залог в размере более 908 тысяч гривен. Сейчас он находится под следствием.