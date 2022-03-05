Издевательства в одни ворота: хакеры Anonymous снова "положили" сайт ФСБ

Кроме безумных потерь на войне в Украине российские оккупанты несут тяжелые удары на киберфронте. Хакеры группы Anonymous просто издеваются над русскими.

Благодаря группе хакеров Anonymous украинцы получили данные работников Министерства обороны России, а россияне вместо привычной пропаганды по телевидению слушали украинскую музыку. Хакеры не останавливаются и продолжают наносить врагу новые удары.

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Сайт ФСБ "лег"

В первые дни войны хакеры уже "клали" сайт российских ведомств. Поскольку россияне учатся очень медленно (если вообще учатся), хакеры смогли снова "положить" сайт ФСБ, доказательство чего выложили в своем твиттере.

Интересно, что недавно российские хакеры решили "нанести ответный удар" и гордо объявили о том, что положили сайт самой группы Anonymous. Мол, что это за хакеры, которые собственный сайт защитить не могут. Вот только, как всегда с россиянами, есть один нюанс: у хакерской группы Anonymous никогда не было сайта.

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