Завдяки групі хакерів Anonymous українці отримали дані працівників Міністерства оборони Росії, а росіяни замість звичної пропаганди по телебаченню слухали українську музику. Хакери не зупиняються і продовжують завдавати ворогу нових ударів.

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Сайт ФСБ "ліг"

У перші дні війни хакери вже "клали" сайт російських відомств. Оскільки росіяни вчаться дуже повільно (якщо взагалі вчаться), хакери змогли знову "покласти" сайт ФСБ, доказ чого виклали у своєму твіттері.

Цікаво, що нещодавно російські хакери вирішили "завдати удару у відповідь" та гордо оголосили про те, що поклали сайт самої групи Anonymous. Мовляв, що це за хакери, які власний сайт захистити не можуть. Проте, як завжди із росіянами, є один нюанс: у хакерської групи Anonymous ніколи не було сайту.

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