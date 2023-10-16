Начальник управления образования Одесской области отреагировал на скандальные издевательства над школьником

Александр Лончак назвал громкий случай в Одесской области досадным инцидентом и позорным безобразием. Он сообщил, что берет ситуацию под личный контроль.

Начальник управления образования Одесской области Александр Лончак выложил в соцсетях пост. В нем он прокомментировал недавний скандальный случай буллинга.

К теме Засовывали голову в яму туалета: в Одесской области разгорелся скандал из-за издевательства над школьником

Что сказал Лончак

Чиновник заявил, что подростки издевались над школьником в селе Шевченково во внеурочное время. По его словам, после сообщений о буллинге все службы выехали в учебное заведение. Школа получила соответствующие приказы, отдел образования проверит это заведение.

Лончак заявил, что мама потерпевшего отказалась писать заявление на обидчиков, а директор школы это сделала. Поэтому по заявлению ее и отдела образования начато уголовное производство по факту жестокого обращения с детьми. Также состоится заседание комиссии по защите прав детей.

Он подтвердил, что один из обидчиков действительно оказался сыном учительницы. Этот юноша снимал все на телефон. В школе и отделе образования его маму считают хорошим специалистом и порядочным человеком. Лончак отметил, что со стороны этой женщины не было никакого сопротивления расследованию. По его словам, служебное расследование определит судьбу этой преподавательницы.

Как отец, как неравнодушный человек разделяю боль матери пострадавшего мальчика и самого ребенка. Беру ситуацию под свой личный контроль,

– сказал Лончак.

Он посоветовал родителям интересоваться, как и с кем проводят свое свободное время их дети. Лончак подчеркнул, что все идет из семьи, а также призвал не молчать о случаях насилия.

Что этому предшествовало

Волонтер Елена Ротари сообщила, что в Килийской общине Измаильского района ученики 7 – 8 классов сначала засунули парня головой в яму уборной, а затем заставили его обнажить половые органы. Подростки сняли свои издевательства на телефон, выложили видео в сеть (кадры потом быстро удалили) и не понесли за это никакой ответственности.

Ротари добавила, что мама этого мальчика не обращалась к правоохранителям, потому что не верит в справедливость. Волонтер объяснила мотивацию этой женщины тем, что один из обидчиков является сыном учительницы школы, а еще он из зажиточной семьи.

Другие ужасные случаи издевательства над детьми