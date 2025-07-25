Хотел утопить в море: одесситу, который издевался над собакой, сообщили о подозрении

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю за жестокое обращение с собакой. Люди вмешались в ситуацию, поэтому удалось предотвратить гибель животного.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что грозит мужчине за попытку утопить собаку?

Несколько дней назад полицейские получили сообщение от свидетелей, которые заметили, что на одном из пляжей мужчина пытался утопить собаку в море. Животное удалось спасти, однако факт жестокого обращения с животным правоохранители зарегистрировали. В тот же день они установили личность 38-летнего мужчины и начали против него уголовное производство.

Известно, что житель Одессы пришел к морю с собакой своего знакомого. Когда он купался, то несколько раз силой попытался затянуть на глубину животное. В ситуацию вмешались неравнодушные люди, благодаря которым полицейские передали животное в ветеринарную клинику. У собаки произошел отек легких, он находится под наблюдением специалистов.

Фигурант дела свои действия объяснить не смог. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Доброславская окружная прокуратура подозревает его в жестоком обращении с животными, что привели к телесным повреждениям.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области мужчина публично издевался над собственной собакой. Когда на помощь животному пришли люди, палач угрожал их убить. Мужчина был пьян. одна из сотрудниц заведения все же спасла четвероногого и вызвала полицию.