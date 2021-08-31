Изготавливали фальшивые документы: СБУ провела удачную спецоперацию со спецслужбами США
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины совместно с американскими правоохранителями ликвидировала группу преступников, которые изготавливали фальшивые документы. Группировка действовала на территории Львова.
Злоумышленники изготавливали поддельные документы любой сложности. Свои услуги они рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet".
Интересно Месть спецслужб: ФСБ готовили в Украине подрыв машины со специалистом ВСУ по вооружениям – СБУ
Как действовала группировка
Злоумышленники в основном изготавливали поддельные ID-карты, которые давали возможность незаконно пересекать границу разных стран. Обычно, их услугами пользовались нелегальные мигранты с Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории стран Запада.
Члены группировки изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После этого они переправляли их за границу через водителей международных перевозок.
СБУ разоблачила преступников, которые изготавливали фальшивые документы / Фото пресс-службы СБУ
Стоит прочитать Присваивали пенсии жителей ОРДЛО: разоблачили масштабную схему чиновников из Харьковщины
Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников и в помещениях, где изготавливали поддельные документы. Во время этого они изъяли:
- печати;
- бланки;
- голограммы;
- компьютерную технику.
По делу открыли уголовное производство. Сейчас продолжаются следственные действия.