Выполнить поставленную задачу по количеству можно и уже в следующем году их получить. Но при определенном условии. О нем 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

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Производство БМП CV-90

По словам Романа Свитана, у нашей страны есть возможности развернуть соответствующее производство. Сначала оно будет крупноузловым.

Раз мы собираем танки, то уже и БМП выпускать сможем. Это хорошая бронированная машина. Для выполнения наступательных операций достаточно устойчива и в принципе такое количество будет нам на следующий год,

– отметил он.

Роман Свитан о производстве БМП CV-90: смотреть видео

Количество в 1000 единиц также вполне возможно произвести. Это приблизительное производство одного завода в год. Чтобы ускорить процесс, необходимо выполнить одно условие.

"Если будут одновременно несколько заводов работать, то мы уже в следующем году можем всю тысячу получить", – объяснил Свитан.

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