Виконати поставлене завдання щодо кількості можна і вже у наступному році їх отримати. Але за певної умови. Про неї 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.

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Виробництво БМП CV-90

За словами Романа Світана, у нашої країни є можливості розгорнути відповідне виробництво. Спочатку воно буде великовузлове.

Раз ми збираємо танки, то вже й БМП випускати зможемо. Це непогана броньована машина. Для виконання наступальних операцій достатньо стійка і в принципі така кількість буде нам на наступний рік,

– відзначив він.

Роман Світан про виробництво БМП CV-90: дивитись відео

Кількість у 1000 одиниць також цілком можливо виготовити. Це приблизне виробництво одного заводу за рік. Щоб пришвидшити процес, необхідно виконати одну умову.

"Якщо будуть одночасно декілька заводів працювати, то ми вже наступного року можемо всю тисячу отримати", – пояснив Світан.

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