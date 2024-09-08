У кого могут изъять авто для ВСУ и как получить компенсацию: ответы на главные вопросы

Во время действия военного положения у украинцев могут изымать машины на нужды ВСУ. Эта норма не распространяется на тех, кто имеет одно транспортное средство, однако у других – автомобиль могут мобилизовать.

Это определено в законе №10449 о мобилизации и прохождении военной службы. Кто может изымать автомобиль, на каких основаниях и как получить компенсацию – передает 24 Канал.

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У кого могут изымать машины

Во время военного положения существует военно-транспортная обязанность. Она устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований транспортными средствами и техникой.

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

граждан, владельцев транспортных средств.

Однако, не могут изъять автомобиль у тех украинцев, кто имеет только одно транспортное средство.

Кто может изъять автомобиль

В тексте закона о мобилизации четко определено, что изъять автомобиль или другое транспортное средство могут:

сотрудники ТЦК и СП,

представители СБУ или ГУР на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями.

Как процедура изъятия автомобиля и существуют ли запреты

В законе прописан четкий алгоритм процедуры, как должны изымать транспортное средство на нужды ВСУ. Так, представители ТЦК и СП, ГУР или СБУ обязаны составить акты приема-передачи, в которых отмечают техническое состояние авто, остаточную (балансовую) стоимость и все необходимые сведения, позволяющие идентифицировать автомобиль.

После окончания военного положения и объявления демобилизации изъятые машины в течение 30 дней должны вернуть владельцу. Также Кабмин будет определять порядок выплаты компенсации, если транспортное средство невозможно вернуть.

Стоит учитывать, что существуют также запреты по мобилизованному транспортному средству. Поэтому, автомобиль не могут:

отправить за пределы Украины или в другие области (отправка в другие области возможна только после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортного средства на срок не более одного месяца),

передать в собственность другим юридическим лицам или гражданам,

предоставлять в аренду (лизинг) или в качестве предмета залога для выполнения обязательств по договорам кредита.

Как получить компенсацию, если машину повредили

После объявления демобилизации владелец автомобиля или другого транспортного средства может получить компенсацию, если его техника повреждена. Так, необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту привлечения и подать заявление о возмещении убытков. К нему необходимо приложить акт приема-передачи автомобиля, акт о возвращении во время демобилизации транспортных средств и отчет об оценке имущества (акт оценки имущества) или заключение эксперта (экспертное исследование).

В течение 10 рабочих дней в ТЦК обязаны рассмотреть заявление и оформить заключение о выплате компенсации ущерба, причиненного автомобилю или другому транспортному средству во время мобилизации.