Изюм на Харьковщине снова под интенсивными обстрелами
3 марта 2022 , 12:37Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Город Изюм, что на Харьковщине, снова попал под обстрелы российских оккупантов.
Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.
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В городе снова бомбардировки,
– написал он в фейсбуке.
Такие данные были по состоянию на 12.16 3 марта. До этого агрессоры били по Изюму в ночь на 3 марта.
В ту ночь погибли по меньшей мере 8 человек, среди них – и дети.
Добавим, что этот город в Харьковской области является одним из тех, кто больше всего страдает от ударов российского оккупанта.
Бомбардировка Изюма: видео последствий
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