Возрождение из пепла и жизнь с чистого листа или как выглядит Изюм через год после освобождения

Город Изюм на Харьковщине в сентябре прошлого года был самым большим населенным пунктом, который был освобожден ВСУ во время большого контрнаступления. Но после возвращения города под контроль Украины все пришли в ужас – он был фактически разрушен, а в лесу на окраинах обнаружили сотни захоронений. За месяц боев за Изюм россияне нанесли по городу 476 ракетных ударов.

По состоянию на июль 2022 года город Изюм подвергся больше всего ракетным ударам из всех населенных пунктов Украины. По нему враг запустил больше ракет, чем по многострадальному Мариуполю. И это только за чуть больше месяца, потому что 2 апреля 2022 года россияне оккупировали Изюм. В результате этих атак город фактически превратился в руины, которые мы все увидели на кадрах после освобождения города 10 сентября 2022 года. Однако через год можно констатировать – туда возвращается жизнь. О том, как сегодня живет и восстанавливается Изюм, читайте в репортаже 24 Канала.

Обратите внимание Уничтоженные дома и непокоренные духом люди: как живет Балаклея через год после освобождения

Изюм: город, где уже нет сирен

На въезде в Изюм из Харькова первое, что видит каждый, – тот самый лес, где год назад обнаружили массовые захоронения. Сейчас об этом напоминают только ямы – разрытые могилы, в которых похоронены местные жители и погибшие военнослужащие. А вместо имён на могилах были номера. В этом лесу нашли, в частности, останки писателя Владимира Вакуленко, которого расстреляли оккупанты, и Героя Украины Сергея Совы – военного из Никополя, с 2014 года защищавшего Украину. Его опознали родные по сине-желтому браслету на руке. Это фото в прошлом году облетело весь мир.



Место массовых захоронений в безымянных могилах в Изюме / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Здесь сейчас нет могил. Однако лес все еще пахнет хвоей и смертью. И всюду тишина. Но запах смерти ощущается не только здесь.

Обычная жилая многоэтажка. До полномасштабной войны здесь жили десятки семей, у каждой из которых были свои заботы, свои дела и свои беды. Но потом пришли россияне, которые начали обстреливать город из всего, что было в арсенале. Город страдал от авианалетов, и местные жители скрывались от российских ударов в подвалах. Однако 9 марта 2022 года упавшая на дом российская бомба уничтожила не только целый подъезд, но и подвал, где скрывались люди.



Многоэтажка, в подвале которой погибли 44 человека / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Российский теракт унес жизни 44 человек – погибли целые семьи. И только прошлым летом спасатели смогли провести поисковые работы на месте удара – там обнаружили обломки российского боеприпаса, который передали следователям, а уже они установят, чем именно россияне убили более четырех десятков человек в этом доме.

Возле дома местные жители поставили фото погибших во время удара, сюда приносят цветы и лампадки. А также детские игрушки. Потому что среди погибших были и дети.

Уничтоженный россиянами дом в Изюме / Фото 24 Канала

Почти каждый дом в городе со следами войны. Да и весь город в целом. Люди, пережившие оккупацию здесь, или люди из любого другого региона Украины, которые всегда вспоминают об этом городе, потому что здесь погиб близкий им человек.



Почти на каждом здании в городе следы войны / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Но жизнь продолжается, и должна продолжаться. Ради тех, кого с нами больше нет. Кажется, именно по этому принципу сейчас восстанавливается Изюм. Здесь до сих пор стоят разбитые и выгоревшие многоэтажки, но восстановительные работы продолжаются – отстроено немало частных домов. Кроме того, восстанавливают парки и скверы – город возвращается к жизни.



В центре Изюма продолжаются работы / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Центр города полностью отрывает от реальности. С одной стороны знак "Я люблю Изюм", а с другой – уничтоженная школа. Позади – площадь с разбитыми админзданиями, которые сейчас восстанавливают. Но больше всего удивляют громкоговорители – здесь в них играет радио "Промінь". Мы сначала не понимали, откуда играет музыка. Затем на телефоны пришло уведомление о тревоге в области, но из громкоговорителей в центре продолжает играть Vivienne Mort.



Сейчас в центре восстанавливают админздания / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал



Однако по всему городу до сих пор много таких домов / Фото Виктории Кульженко, 24 канал



Однако жизнь в Изюм все же возвращается / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал



Школа в Изюме – как и в сотнях школ по всей стране, здесь в сентябре нет детей, одни обломки / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Каменка: жить там, где жизни нет

Буквально в нескольких километрах от Изюма расположено село Каменка – близ него часто шли ожесточенные бои во время российского наступления на Изюм. Сейчас село физически почти не существует – полностью уничтожено. Каждый дом поврежден или разрушен, все поля усеяны минами, снарядами и остатками техники.



Так сейчас выглядит чуть ли не каждый дом в селе / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

В селе мы познакомились со Степаном – мужчина всю жизнь прожил в Каменке, работал на местном агропредприятии. Сейчас и живет здесь, потому что его дом разрушен. Мужчина сразу же повел нас по территории предприятия, чтобы показать, что от него оставили россияне.



Степан теперь только вспоминает, каким было это место / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Полные ангары пшеницы сгорели. Остатки зерна разбросаны по земле, и всюду до сих пор стоит запах горелого. Этот запах словами не передать. Но пугает то, что большинство ангаров сгорело еще прошлой весной. Почти полтора года этот запах стоит.



Так выглядит уничтоженный украинский хлеб / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Все сгорело. Ангары были набиты урожаем полностью, и ничего не осталось. Сейчас разве что 2 комбайна удалось восстановить,

– говорит Степан.

Канадская и американская техника для обработки земли и уборки урожая, десятки помещений – всего этого уже нет. Всё усеяно обломками снарядов и завесами от ящиков с боеприпасами – ящики сгорели, и это все, что от них осталось.



Вся территория предприятия усеяна таким металлолом / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Дальше мужчина повел нас по селу, рассказывая: "Здесь жил Юра… А это дом Андрея, АТОшника, его чеченцы расстреляли...". От домов одни названия. И что пугает – тишина. В обычных селах никогда не бывает тихо, разве что ночью, и то не всегда. Где-то слышны куры, собаки или кошки, а здесь – ничего. Степан рассказал, что когда в село пришли кадыровцы, всех крупных собак расстреливали в одном из домов: кур, свиней или другой скот – оккупанты или пустили на мясо, или просто расстреляли.



Люди давали знать нелюдям, что в селе кто-то есть / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Сейчас в селе до сих пор можно увидеть раздавленные машины. Оккупанты похищали все автомобили местных, а те, которые не заводились – давили танками. Но перед этим не забывали нарисовать там свою свастику.



Раздавленные автомобили в Каменке / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

В село вернулись несколько человек, среди них семья Олейников. Ирина и Сергей всю жизнь проработали в котельной в местной школе, а ее сейчас нет. Их дом разбит, но семья решила оставаться на зиму в селе. В начале полномасштабной войны они уехали на Полтавщину, но решили, что нужно возвращаться в родное село.

Там было хорошо, но все же что-то не то. Не было ощущения дома, а здесь оно есть,

– говорит Сергей.

Но по возвращению семья поняла, что в их доме были оккупанты. Они оставили надпись помадой на зеркале: "Спасибо за гостеприимство. Мы победим". После возвращения семья поняла, что у них почти ничего не осталось, кроме 7 ульев с пчелами. Сейчас Ирина шутит, что они с Сергеем словно только что поженились – приходится строить жизнь заново с чистого листа, как будто всех тех лет до войны и не было.



Так сейчас выглядит дом Олейников / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Сейчас у семьи, кроме проблемы с подготовкой к зиме в селе, где до сих пор нет света, есть еще одна. Сергей подорвался на "лепестке", из-за чего почти потерял зрение. Сейчас семья ищет деньги на операцию.

И все же оптимизм людей в Каменке поражает. Одна из женщин, также вернувшаяся в село, рассказала, что во время Второй мировой войны село тоже было разрушено и люди его отстроили. Потому верит, что и на этот раз все удастся восстановить.



Местные носят вот такие браслеты / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Однако у людей сейчас много проблем. В домах много мышей. Для отопления нужны дрова, и люди планируют использовать ящики от снарядов, которые бросили россияне. Нет возможностей для работы, а подать заявки на возмещение средств за разрушенное жилье почти невозможно – местные власти никак не способствуют тому, чтобы были созданы акты, подтверждающие состояние дома, чтобы получить компенсацию. Людям приходится на последние деньги приглашать частных специалистов, которые это делают. И это возмущает – ведь люди вернулись домой, работают на разминированном поле, латают дом чем могут, а помощи от властей, очевидно, нет.

Сейчас семья Олейников готовится к третьей операции по восстановлению зрения у Сергея. Стоимость – 25 000 гривен. Для людей, потерявших все – это большая сумма. Поэтому мы с вами можем помочь им.

Мы открыли сбор для жителей Каменки – на операцию для Сергея Олейника и на покупку двух генераторов для семей, которые останутся зимовать в селе.

Важно! Это не сбор на ВСУ, поэтому просим вас прежде всего донатить на армию, но если у вас есть возможность – тогда вы можете помочь нам закрыть этот сбор. Присоединиться вы можете: