В Изюме депутаты, экс-мэр и экс-милиционер пошли на сотрудничество с оккупантами

По словам начальника отдела горсовета Максима Стрельника, двое депутатов, экс-сотрудник милиции и экс-мэр начали сотрудничество с российскими оккупантами.

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Среди предавших страну Стрельников называет:

депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова,

бывшего работника милиции Владислава Соколова

экс-мэра Александра Божкова.

Группа этих лиц начали сотрудничество с российскими оккупантами.

Они предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях военнослужащих ТрО и членах их семей,

– рассказал Стрельников.

Известно, что они собирают персональные данные людей, которые остались в городе, якобы для выдачи "гуманитарной помощи". Кроме того, группа предателей разносит по городу российскую пропаганду:

Они сознательно дезинформируют изюмчан, которые находятся в городе без всяких средств связи, о том, что якобы государственная и городская власть сдала Киев, Харьков и Изюм и призывают всех, кто находится в блокадном городе сотрудничать с российскими оккупантами.

Такие действия Фомичевского, Козлова, Соколова и Божкова без сомнения стоит расценивать, как госизмену и наказывать за преступные действия согласно законам военного времени.

Обратите внимание – ВСУ ликвидировали российский истребитель возле Изюма: