В Изюме "сборная солянка" из россиян, которую невозможно нормально пустить в атаку, – Арестович
Источник:инстаграм Алексея Арестовича
Алексей Арестович рассказал, что в Изюме российские оккупанты сейчас взяли паузу. Враг собрал там "сборную солянку" войск.
Советник главы Офиса Президента Арестович подчеркнул, что там собрались и российские гвардейцы, и пожарные, и железнодорожники, и десантники. Соответствующее заявление он сделал в интервью Татьяне Поповой.
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Часть захватчиков – уже месяц в боях. Часть – боевики со временно оккупированного Донбасса. Также там есть оккупанты, которые только прибыли из России.
Они уже трижды переносили срок начала наступления. И будут переносить еще больше. Потому что это стадо невозможно причесать, наладить взаимодействие и бросить в атаку,
– подчеркнул Арестович.
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