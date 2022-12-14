Об этом сообщила корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Она рассказала о пианисте Дариусе Мажинтасе из Литвы, который сыграл на горе Кременец в Изюме.

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Мажинтас исполнил композиции цикла "Наивная музыка" украинского композитора Валентина Сильвестрова. Это произошло среди половецких баб 9 – 13 век. Оккупанты нанесли разрушения скульптурам.

Пианист отметил, что сыграл на пианино, чтобы поклонились павшим и вдохновили живых.



Руки пианиста / Скриншот из видео 24 канала



Вырва от обстрела на горе Кременец / Скриншот из видео 24 канала

История уцелевшего мужчины

Житель Изюма Сергей показал для музыканта разрушенный пятиэтажный дом, где чудом уцелело пианино, когда рассыпались стены. Там жила Наталья, которая успела эвакуироваться из города.



Пианино в разрушенном доме / Скриншот из видео 24 канала



Уцелевший житель Изюма / Скриншот с видео 24 канала

Сергей тоже потерял свой дом. Он рассказал, что весь город обстреливали регулярно. Атаковали даже фосфорными снарядами. Муж рассказал, что сейчас в Изюме нужны и рабочие руки, и стройматериалы.

Будем стараться все восстановить. Из Изюма очень многие выехали, остались, пожалуй, тысяч 15 человек. Было около 35. Сейчас приезжают, забирают фотографии, едут обратно, – сказал мужчина.

Выступление пианиста но горе в Изюме: смотрите видео

Когда было попадание в дом Сергея, он находился дома и с первого этажа провалился в подвал. Его мать очутилась между подвалом и первым этажом. Сергею удалось выкарабкаться из-под руин. С другими спасшимися соседами мужчина вытаскивал людей.

"Выжили только те, кто были в первом и четвертом подъезде", – отметил Сергей.

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