Про це повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Вона розповіла про піаніста Даріуса Мажинтаса з Литви, який зіграв на горі Кременець в Ізюмі.

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Мажинтас виконав композиції із циклу "Наївна музика" українського композитора Валентина Сильвестрова. Це відбулося серед половецьких баб 9 – 13 століття. Окупанти завдали руйнувань скульптурам.

Піаніст зазначив, що зіграв на піаніно, щоб вклонилися полеглим і надихнули живих.



Руки піаніста / Скриншот з відео 24 каналу



Вирва від обстрілу на горі Кременець / Скриншот з відео 24 каналу

Історія чоловіка, який вцілів

Мешканець Ізюма Сергій показав для музиканта зруйнований п'ятиповерховий будинок, де дивом вціліло піаніно, коли розсипалися стіни. Там мешкала музикантка Наталія, яка встигла евакуюватися з міста.



Піаніно у зруйнованому будинку / Скриншот з відео 24 каналу



Мешканець Ізюма, який вцілів / Скриншот з відео 24 каналу

Сергій також втратив свій дім. Він розповів, що все місто обстрілювали регулярно. Атакували навіть фосфорними снарядами. Чоловік розповів, що зараз в Ізюмі потрібні й робочі руки, й будматеріали.

Намагатимемось все відновити. З Ізюма дуже багато людей виїхали, залишилися, мабуть, тисяч 15. Було приблизно 35. Зараз приїжджають, забирають фотографії, їдуть назад,

– сказав чоловік.

Виступ піаніста на горі в Ізюмі: дивіться відео

Коли було влучання у будинок Сергія, він перебував вдома й з першого поверху провалився у підвал. Його мати опинилася між підвалом і першим поверхом. Сергієві вдалося видертись з-під руїн. З іншими сусідами, які врятувалися, чоловік витягав людей.

"Вижили лише ті, хто були у першому й четвертому під'їзді", – зазначив Сергій.

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